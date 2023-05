Un petit coin de ciel bleu pour le FC Sion

Le week-end ne fut pas totalement morose pour le FC Sion. Au lendemain de son humiliation lors du derby du Rhône, les Sédunois ont accueilli avec satisfaction la défaite 2-1 de Winterthour à Lugano.

Le néo-promu ne compte ainsi toujours qu'un point d'avance sur le FC Sion dans la lutte pour éviter le barrage. Au Cornaredo, le FC Winterthour a pu espérer jusqu'au coup de sifflet une égalisation qui n'aurait pas été imméritée. Seulement, les Tessinois sont toujours aussi réalistes. Ils ont, ainsi, témoigné d'une réelle efficience en première période pour marquer par Ignacio Alisera et par Allan Arigoni. Ensuite, ils ne devaient rien lâcher pour coller toujours à un point du Servette FC dans la lutte pour la deuxième place.

Battu 6-1 à St. Gall face à une équipe qui n'avait pas gagné un seul de ses dix derniers matches, le FC Bâle a déjà fait une croix depuis longtemps sur la deuxième place. Les Rhénans ont désormais compris que la voie la plus rapide pour demeurer la saison prochaine sur la scène européenne passe par une victoire en Conference League. Moins de 72 heures après leur succès 2-1 à Florence et à quatre jours de la demi-finale retour, le FCB a logiquement fait l'impasse sur ce match de St. Gall. Quitte à frôler le ridicule et à envoyer un défenseur de 15 ans - Marvin Akahomen - à l'abattoir...

