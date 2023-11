Un premier derby vaudois pour le Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport tient – enfin – sa première victoire de la saison dans un derby vaudois. La formation de Ludovic Magnin s’est imposée 1-0 devant le SLO à la Tuilière.

Ce succès est mérité. Il récompense l’équipe la plus entreprenante face à un adversaire soucieux dans un premier temps de bien défendre. Il a été acquis par une réussite du joker Brighton Labeau à la 66e sur un centre parfait du capitaine Olivier Custodio dont la reconversion comme latéral droit semble judicieuse.

Malgré l’ascendant très net qu’il a pu exercer, le LS peut remercier son gardien Karlo Letica. Le Croate a réussi trois arrêts déterminants face à un SLO parfois tranchant en rupture. Mais au final, les Stadistes n’en ont pas fait assez pour mériter mieux.

La première de Ricardo Dionisio à la tête du SLO se solde ainsi par une défaite. L’entraîneur portugais a tenu, dans un premier temps, à redonner une assise défensive à une équipe qui avait concédé dix buts lors de ses deux derniers matches. Il lui reste à lui insuffler l’allant offensif qui fut longtemps sa marque de fabrique. Y parvenir samedi lors de la venue de Bâle serait une riche idée.

Avec cette victoire, la quatrième lors de six dernières journées, le Lausanne-Sport s’immisce pleinement dans la lutte pour la sixième place. Malgré la longue indisponibilité qui se dessine pour son joyau Alvyn Sanchez, un rang dans le top six ne s’apparente plus à un objectif démesuré.

/ATS