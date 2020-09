Par Valentin Schnorhk

Servette doit accepter. Les Genevois sont éliminés par Reims (1-0) de l'Europa League sans démériter, mais ils auraient pu faire plus, considère Alain Geiger.

'Nous avons sans doute eu plus d'occasions que Reims sur l'ensemble du match, mais ils ont été plus réalistes, a admis l'entraîneur grenat. Nous, nous avons eu des ballons chauds, mais sans efficacité. Cela n'a absolument rien donné, au point qu'aurait pu jouer encore trois semaines qu'on n'aurait pas marqué.' Regrets il y a dans les rangs servettiens, et c'est compréhensible sachant que les Rémois ont beaucoup laissé jouer le SFC.

Mais le but de Valon Berisha à la 4e minute aura pesé lourd au final. 'C'est une action que nous avions ciblée', a d'ailleurs relevé l'entraîneur de Reims David Guillon. 'Nous avons été pris à froid et nous savions que ce serait très serré, grince Geiger. Mais en face, il y avait une équipe de Ligue 1 bien en place et avec une bonne technique. Il faut accepter cette élimination, cela aura été une expérience intéressante. Malgré le fait qu'il y avait quelque chose à faire. C'est l'apprentissage de ce genre de match.'

Servette espère que ce n'est qu'un début. 'Nous voulions faire quelque chose de bien en Coupe d'Europe, regrette le défenseur Steve Rouiller. Nous sentions l'engouement autour de nous et malheureusement, cela s'arrête ce soir. Mais si nous voulons revivre des émotions comme celle-ci, il faudra faire un bon championnat.' Incontestable: Servette a une 4e place à défendre dès ce week-end.

/ATS