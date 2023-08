Une première victoire pour le Lausanne Sport

Invoqué la semaine dernière par Ludovic Magnin après la défaite contre Yverdon, les dieux du football ont souri au Lausanne-Sport. Les Vaudois ont raflé la mise dans le temps additionnel à Bâle.

Grâce à une réussite d’Aliou Baldé à la 94e minute sur une action qui a dévoilé les lacunes incroyables de la défense adverse, le Lausanne Sport a battu le FC Bâle 2-1 pour s’offrir sa première victoire de la saison. Et pour oublier la défaite concédée une semaine plus tôt à domicile face à Yverdon sur une réussite à la 93e...

Face à FC Bâle décimé par le poids des absences et aussi affaibli par une gouvernance bien illisible, la formation de Ludovic Magnin aurait dû plier l’affaire bien plus vite. Seulement, elle n’a pas su enchaîner après l’ouverture du score de Kaly Sène à la 6e minute. Un manque de réalisme dans le dernier geste et une sévérité sans doute excessive de la VAR qui annulait un deuxième but de Sène à la 39e pour une faute préalable sur Wouter Burger n’ont pas permis aux Vaudois de doubler la mise.

La seconde période du Lausanne-Sport fut moins aboutie face à des Rhénans qui sortaient enfin de leur léthargie. Introduit à la pause, Andrin Huzinker signait le 1-1 sur un service de Burger. Mais la réussite de l’international M20, prêté la saison dernière à Aarau, ne bouleversait pas vraiment la donne. Le Lausanne-Sport était bien la meilleure équipe sur le terrain et même si elle fut tardive, la réussite de Balde n’était que justice.

/ATS