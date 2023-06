Une victoire sans prix pour la Suisse

Avec une certaine réussite, la Suisse a réussi son entame à l'Euro M21 à Cluj. La formation de Patrick Rahmen s'est imposée 2-1 devant la Norvège dans une rencontre qu'elle n'a jamais maitrisée.

Menée au score après la réussite d'Emil Ceide (Sassuolo) à la 19e minute, la Suisse a renversé la table sur deux frappes de Dan Ndoye (36e) et de Kastriot Imeri (55e). Le Vaudois et le Genevois ont été, il est vrai, aidés par un gardien peu inspiré pour offrir à leurs couleurs une victoire sans prix. Elle permet à la Suisse d'aborder dans les meilleures conditions les deux chocs contre l'Italie dimanche et la France mercredi.

La Suisse devra toutefois élever son niveau de jeu pour passer le cap de cette phase de poules. Face à la Norvège, elle a, en effet, dévoilé bien des manques. Avec un gardien plus sûr et une plus grande efficience dans le dernier geste, la Norvège aurait gagné tranquillement cette rencontre. A l'image d'Ardon Jashari bien trop hésitant, les joueurs de Patrick Rahmen ont souffert énormément dans la touffeur de Transylvanie.

Dan Ndoye irrésistible

Heureusement, la Suisse a été sauvée par ses individualités. Avec sa pointe de vitesse, Ndoye a survolé cette rencontre. Passeur sur le 1-1, Imeri a, quant à lui, trouvé la mire avec son pied droit si souvent chirurgical. Quant à Fabien Rieder, il a été décisif sur les deux buts, à la récupération pour la réussite de Ndoye et passeur pour celle d'Imeri. Ce trio mérite bien des éloges au même titre qu'Amir Saipi. Malheureux lors de la finale de la Coupe de Suisse, le portier de Lugano a, par sa présence, su soulager une défense qui ne fut pas toujours vraiment à son affaire.

Auteur d'un doublé lundi soir avec l'équipe A contre la Roumanie, Zeki Amdouni a sagement débuté la rencontre sur le banc avant d'entrer à l'heure de jeu. S'il n'a pas marqué son troisième but de la semaine, le Genevois a pu reprendre ses marques dans cette sélection des M21. Son dernier match remontait tout de même au 22 septembre dernier. C'est dimanche que Zeki Amdouni est attendu. On a le sentiment que le salut de la Suisse face à la Squadra Azzurra passera en premier lieu par un grand match de sa part.

