Villas-Boas détrône le président du FC Porto

André Villas-Boas a été élu président du FC Porto pour la période 2024-2028, a annoncé dimanche le club du nord du Portugal.

L'ex-entraîneur détrône ainsi Jorge Nuno Pinto da Costa, qui était en poste depuis 42 ans.

Lors des élections tenues samedi, Villas-Boas (46 ans), passé par Porto, Chelsea, le Zenit Saint-Pétersbourg et l'Olympique de Marseille en tant que coach, a obtenu 21'489 des voix des 'socios' du club, contre 5224 pour son adversaire de 86 ans, qui a enchaîné 15 mandats consécutifs à la tête des Dragons.

'Quelle soirée historique (...). Notre club est vivant et il a aujourd'hui fait preuve de sa force', a réagi André Villas-Boas, cité dans un autre communiqué diffusé par Porto.

Pendant sa campagne électorale, 'AVB' a promis d'engager au poste de directeur sportif l'ancien gardien international espagnol Andoni Zubizareta, qu'il avait croisé à l'OM, et de confier le département du football à l'ancien défenseur international portugais Jorge Costa, devenu ensuite entraîneur.

M. Pinto da Costa avait de son côté annoncé cette semaine la prolongation du contrat de l'actuel entraîneur de Porto, Sérgio Conceiçao.

Crise

Depuis sa première élection à la présidence du club, en avril 1982, cette personnalité incontournable du football portugais des dernières décennies aura été créditée de 23 trophées de champion national et deux titres de champion d'Europe, en 1987 et 2004. Mais Porto traverse actuellement une crise financière et sportive, comme en témoigne sa 3e place au classement de la ligue portugaise.

En tant qu'entraîneur, André Villas-Boas a pour sa part offert au FC Porto au cours de la saison 2010/2011 un quadruplé en remportant l'Europa League, le championnat national, la Coupe du Portugal et la Coupe de la Ligue.

