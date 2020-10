Xherdan Shaqiri le retour

Absent d'une sélection qu'il a si souvent portée depuis le 9 juin 2019, Xherdan Shaqiri est de retour. Le Bâlois rejouera pour l'équipe de Suisse mercredi à Saint-Gall face à la Croatie.

Apparemment en instance de transfert, le joueur de Liverpool sera aligné, comme l'a annoncé Vladimir Petkovic, lors de cette rencontre amicale qui précédera les deux échéances en Ligue des Nations, le 10 octobre à Madrid contre l'Espagne et le 13 octobre à Cologne face à l'Allemagne. 'Nous avons besoin de Xherdan comme Xherdan a besoin de nous, lâche le sélectionneur. Avec sa classe, il aurait pu peut-être nous aider à forcer la décision le mois dernier en Ukraine et contre l'Allemangne. Je veux qu'il retrouve ses marques tranquillement avec nous, sans pression. Aujourd'hui, il est prêt à jouer sur le plan physique. Et j'ai vu la semaine dernière lors de la rencontre contre Lincoln City qu'il avait conservé toute cette joie de jouer qui le caractérise.'

Le retour de Xherdan Shaqiri n'est pas la seule nouvelle marquante rapportée par cette liste élargie de vingt-cinq joueurs communiquée par Vladimir Petkovic. Le Tessinois a, en effet, fait appel à un néophyte en la personne de Jordan Lotomba. 'Depuis plusieurs mois, Jordan a livré des performances remarquables avec l'équipe des M21, explique-t-il. Il a gagné sa place de titulaire aux Young Boys. Il est en train de la gagner à Nice. Il mérite amplement sa chance.'

Celle d'Andi Zeqiri n'est pas encore venue. 'Il est sur mes radars. Il brille avec les M21. Il sera très vide un candidat crédible à l'équipe A, souligne Vladimir Petkovic. Je suis au courant des rumeurs qui ont enflé sur son éventuel souhait de jouer pour le Kosovo. Cela fait six ans et demi que je vis avec cette situation autour des doubles nationaux. Je veux être clair: jamais je ne sélectionnerai un joueur pour le 'bloquer'. Zeqiri aura sa chance au moment voulu.'

Absents en septembre dernier, Fabian Schär, Eray Cömert, Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Cedric Itten et Admir Mehmedi sont, comme Shaqiri, également de retour. Le sélectionneur a, en revanche, dû déplorer les absences de Kevin Mbabu, de Michel Aebischer et d'Albian Ajeti, blessés. Quant à Breel Embolo et Denis Zakaria, tous deux en reprise, Vladimir Petkovic a estimé plus sage les laisser à disposition de leur club respectif.

On précisera que le match contre la Croatie sera le premier de l'année que la Suisse jouera devant du public. 5000 spectateurs pourront, en effet, assister à cette rencontre amicale dans le respect, bien sûr, des mesures de protection sanitaires édictées par les autorités cantonales.

/ATS