Yann Sommer: une performance de choix pour rien

La Ligue des Champions ne sourit toujours pas à Yann Sommer. Le portier de l’équipe de Suisse a connu une très grande désillusion à Madrid avec l’Inter face à l’Atlético.

Les Milanais se sont inclinés 3-2 aux tirs au but malgré un arrêt de Yann Sommer sur la frappe de Saul Niguez. Seulement, son homologue Jan Oblak devait détourner les tirs d’Alexis Sanchez et de Davy Klaassen avant que le capitaine Lautaro Martinez, le dernier frappeur de l’Inter, n’allume le ciel de Madrid. On était resté à 2-1 pour les Madrilènes après les 120 minutes de jeu. On rappellera que l’Inter avait remporté 1-0 le match aller.

Eliminé l’an dernier en quart de finale avec le Bayern Munich face à Manchester City dans une double confrontation où il ne fut pas vraiment à son avantage, Yann Sommer échappe, cette fois, à toute critique. Il a réussi cinq arrêts qui ont compté lors de ce match retour que l’Inter n’aurait jamais dû laisser échapper. Le futur Champion d’Italie avait ouvert le score à la 33e par l’ex-Sédunois Federico Dimarco. Mais deux minutes plus tard, une erreur de Benjamin Pavard permettait à Antoine Griezmann de remettre l’Atlético dans le match.

Yann Sommer était battu une seconde fois à la 87e sur une frappe imparable de Memphis Depay. Introduit à la 79e, le Néerlandais fut le grand homme de cette fin de rencontre. On précisera enfin que l’Inter n’avait plus disputé une séance de tirs au but sur la scène européenne depuis la défaite de l’équipe alors dirigée par Roy Hodgson en finale de la Coupe de l’UEFA 1997 face à Schake 04. Le temps passe, mais la malédiction reste.

