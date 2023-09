L'UEFA a publié le calendrier des trois phases de poules des Coupes d'Europe. En Ligue des champions, Young Boys débutera à domicile contre Leipzig. En Ligue Europa, Servette recevra Slavia Prague.

Le champion de Suisse sera donc opposé à Leipzig le mardi 19 septembre à 20h45 pour ouvrir sa troisième phase de poules de la Ligue des champions.

Le mercredi 4 octobre, les Bernois se déplaceront à Belgrade pour affronter l'Etoile Rouge, l'équipe la plus à la portée sur le papier du champion de Suisse. Trois semaines plus tard, les supporters se rueront au Wankdorf avec la venue de la meilleure équipe actuelle du monde, Manchester City et son international helvétique Manuel Akanji et son attaquant vedette Erling Haaland. Le match retour contre le champion d'Angleterre aura lieu treize jours plus tard.

Les Young Boys termineront leur phase de poules le 13 décembre avec un déplacement à Leipzig.

Servette à Rome le 5 octobre

De son côté, Servette entamera la compétition le 21 septembre contre Slavia Prague au Stade de Genève. Deux semaines plus tard, les Genevois entreprendront le déplacement sans doute le plus périlleux à Rome. Face à l'équipe dirigée par José Mourinho, les joueurs de René Weiler chercheront l'exploit.

Le 26 octobre, les Grenat effectueront le long voyage de Tiraspol en Moldavie, avant de recevoir le Sheriff le 9 novembre à la Praille. Le 30 novembre, soirée de gala avec la venue de l'AS Rome puis fin du pensum à Prague le 14 décembre.

En Ligue Conference, Lugano, qui disputera ses matches au stade du Letzigrund à Zurich, recevra d'entrée les Norvégiens de Bodö/Glimt le jeudi 21 septembre. Les Tessinois prendront ensuite le chemin d'Istanbul pour affronter Beskitas avant de recevoir le FC Bruges. Lugano bouclera son calendrier le 14 décembre avec la venue de Besiktas à Zurich.

/ATS