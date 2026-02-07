Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys est toujours autant à la peine en Super League. Alors qu'ils menaient au score, les Bernois ont concédé le match nul sur la pelouse de Grasshopper samedi à Zurich (1-1).

Le scénario de cette partie a basculé à la 66e minute lorsque le défenseur d'YB Gregory Wüthrich a été expulsé pour un deuxième carton jaune. Les jaune et noir menaient au score suite à un joli but de l'ex-Lausannois Alvyn Sanches en première période (31e), sans parvenir à se mettre à l'abri.

Les Sauterelles, qui se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de Suisse au détriment du FC Sion mardi (4-3 ap), ont profité de leur avantage numérique pour égaliser sur une réussite de Maximilian Ullmann (79e).

A la 90e, Darian Males a cru sauver YB d'une contre-performance en concluant un bel effort de Joël Monteiro et Christian Fassnacht. Mais la VAR est justement intervenue pour signaler à l'arbitre M. Turkes une faute bernoise au départ de l'action.

Les Young Boys stagnent donc toujours à la 6e place, à cinq points de la 3e place occupée par Saint-Gall, qui a disputé deux matches de moins. Quant aux Zurichois, ils restent collés à l'avant-dernière place de barragiste, à quatre longueurs de Lucerne (10e).

/ATS