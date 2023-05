Yverdon promu en Super League, Lausanne y est presque

Pour la quatrième fois de son histoire, Yverdon-Sport est promu en Super League. Les Vaudois ont assuré leur promotion lors de l'avant-dernière journée de Challenge avec un nul (1-1) contre Aarau.

L'équipe dirigée par Marco Schällibaum était absente de l'élite depuis la saison 2005-2006. Elle n'avait besoin que d'un point pour valider sa promotion. Les Vaudois ont connu une petite frayeur face à Aarau quand leur portier Kevin Martin a mal évalué la trajectoire de la balle et s'est retrouvé lobé loin de sa ligne. Cvetkovic, qui avait suivi, pouvait prolonger la balle dans les filets (15e). Deux minutes plus tard, une lourde frappe de Brian Beyer s'écrasait sur la transversale et ricochait sur le dos du portier Simon Enzler pour l'égalisation. Dans un match assez fermé, plus rien n'était marqué. Yverdon est promu tandis que les Argoviens peuvent toujours rêver à la place de barragiste.

Le Lausanne-Sport a fait le travail avec son succès 2-0 sur Wil, un concurrent direct désormais obligé au mieux de passer par le barrage pour décrocher la promotion. Un but de Balde de la tête (9e) et un de Brown en fin de match ont placé les Lausannois sur une voie royale. Il leur suffira d'un point à Aarau lors du dernier match pour assurer la deuxième place significative de promotion. Ils restent théoriquement à portée de fusil du Stade Lausanne-Ouchy, qui a perdu deux points à la 95e minute à Vaduz (2-2). Les Stadistes peuvent arriver à la hauteur de Lausanne lors de la dernière journée s'ils battent Bellinzone à la Pontaise et que le LS perd à Aarau. Mais leur différence de buts est moins bonne (+15 contre +11) que Lausanne.

/ATS