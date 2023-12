Yverdon ramène un bon point de Grasshopper

Yverdon a bouclé la première partie de la saison de Super League avec un bon match nul (1-1) sur le terrain de Grasshopper. Les Nord-Vaudois sont huitièmes du classement.

Voisins proches du classement avec le même nombre de points, Zurichois et Vaudois ont poursuivi leur voisinage sur le terrain. Certes, les Grasshoppers ont un peu plus dominé mais sans se créer un grand nombre d'occasions de buts. Les joueurs de l'entraîneur Alessandro Mangiarratti ont su préserver leur cage là où les deux autres néo-promus, Lausanne (5-0) et Stade Lausanne-Ouchy (5-2) avaient sombré.

Les Zurichois ont ouvert le score par Tsiy Ndenge à la 18e sur un ballon qui a filé sous le ventre du portier yverdonnois Sebastian Breza. Les Vaudois n'ont pas été décontenancés par cette ouverture du score. Les Zurichois pensaient peut-être voler vers leur troisième succès de rang. Las, sur un corner du très remuant Varol Tasar, Boris Cespedes a dévié le ballon de la tête au premier poteau pour surprendre le portier Hammel (58e). Par la suite, les Yverdonnois ont su serrer leurs rangs pour freiner les ardeurs des Sauterelles.

/ATS