Yverdon: un point qui fait du bien

Après deux défaites de rang, Yverdon s’est partiellement rassuré. Le néo-promu a obtenu le nul (1-1) à domicile devant Winterthour dans une partie marquée par les frasques de Christopher Lungoyi.

Coupable d’être parti seul au but alors que les Zurichois avaient arrêté de jouer pour que l’on puisse soigner son coéquipier Aymen Mahious, l’attaquant yverdonnois a bafoué les valeurs du fair-play avant d’être expulsé à la 69e pour un second carton jaune brandi en raison d’une simulation. Le samedi du Genevois, si brillant depuis le début de ce championnat, fut bien sombre.

A dix contre onze, Yverdon a tenu le score grâce à Kevin Martin qui a détourné à la 80e un penalty de Roman Buess. En concurrence avec le Canadien, Sebastian Breza, Kevin Martin a marqué des points auprès de sa direction. Se priver d’un tel battant serait se tirer une balle dans le pied.

Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC St. Gall a battu 3-1 les Grasshoppers, score acquis à la pause, pour poursuivre son sans faute à domicile : six victoires en six matches. A la formation de Peter Zeidler de se libérer hors de ses bases pour, pourquoi pas, s’immiscer dans la lutte pour le titre qui ne concerne à priori que le FC Zurich et les Young Boys.

