Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Zachary Athekame a fait ses grands débuts dans le championnat italien samedi. Le latéral droit ...
Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Photo: KEYSTONE/AP/Andrea Bressanutti/undefined

Zachary Athekame a fait ses grands débuts dans le championnat italien samedi. Le latéral droit biennois est entré en jeu à la 81e minute lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine.

Athekame est arrivé cet été à Milan en provenance des Young Boys dans le cadre d'un transfert que les médias italiens ont estimé à 10 millions d'euros. L'international suisse M21 a remplacé le Croate Luka Modric, lui aussi transféré durant le mercato, alors que le match était déjà plié.

Pourtant privé de son gardien français Mike Maignan, blessé à un mollet, et de son entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, les Milanais n'ont pas tremblé. L'Américain Christian Pulisic a marqué un doublé et le Français Youssouf Fofana a inscrit le 2-0.

Le camouflet de la première journée, une défaite à domicile contre un promu, la Cremonese, semble loin. Les Rossoneri sont troisièmes avec à une longueur de la Juve, qui a perdu ses premiers points sur la pelouse du Hellas Vérone (1-1).

/ATS
 

Actualités suivantes

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 22:47

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:27

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:05

Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 19:17

Articles les plus lus

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 17:59

Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 19:17

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:05

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:27

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 17:59

Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 19:17

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:05

Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq

Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:47

Coupe de Suisse: Young Boys menacé à Aarau

Coupe de Suisse: Young Boys menacé à Aarau

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 04:17

Les SR Delémont enrôlent un nouveau milieu

Les SR Delémont enrôlent un nouveau milieu

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 09:49

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 17:59

Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq

Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq

Football    Actualisé le 20.09.2025 - 21:47