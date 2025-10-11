Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0) ...
Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Photo: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI

Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0). Le Genevois Zachary Athekame va rejoindre le groupe helvétique en Slovénie samedi, a annoncé l'ASF.

Le latéral droit de l'AC Milan (20 ans) a joué vendredi soir avec l'équipe de Suisse M21 contre l'Islande à Lucerne (0-0). Il n'avait jusqu'à présent jamais été sélectionné avec les A.

Aucun forfait n'a été annoncé pour justifier cet appel. Mais le défenseur vaudois Isaac Schmidt n'a pas été aperçu vendredi lors de l'échauffement précédant le match contre la Suède.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mbappé forfait pour Islande-France

Mbappé forfait pour Islande-France

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 07:09

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 23:59

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 06:46

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 20:41

Articles les plus lus

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 19:41

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 20:41

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 23:59

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 06:46

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 04:03

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 19:41

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 20:41

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 06:46

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 04:03

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 19:41