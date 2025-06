Zurich - Sion en ouverture de saison de SL

Le FC Zurich et le FC Sion ouvriront la nouvelle saison de Super League le vendredi 25 juillet, selon le calendrier dévoilé vendredi.

Bâle entamera pour sa part la défense de son titre le lendemain, en déplacement à Saint-Gall. Les autres matches de cette première ronde, qui se tiendra sur trois jours, sont Grasshoppers - Lucerne, Young Boys - Servette, Lausanne - Winterthour et Lugano - Thoune.

Une semaine plus tard, le week-end des 2 et 3 août, Servette (contre Saint-Gall), Winterthour (contre les Young Boys), Bâle (contre les Grasshoppers), le promu Thoune (contre Lausanne), Lucerne (contre le FCZ) et Sion (contre Lugano) disputeront leurs premiers matches à domicile. Le premier derby romand, un Sion-Servette, est agendé au samedi 23 août (4e journée).

A noter que le championnat de Challenge League débutera également le vendredi 25 juillet. Deux matches démarreront dès 19h30 ce jour-là: Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais et Rapperswil-Jona - Etoile Carouge.

/ATS