Le HC Ajoie baptise sa patinoire de façon conquérante

Le HCA a doublé la mise peu après la mi-match sur un tir canon de son omniprésent TopScorer Philip-Michaël Devos. Il a assuré sa victoire à onze minutes du terme lorsque le roublard Mathias Joggi déviait un tir du capitaine Jordane Hauert. Pour la beauté du spectacle, le duo québécois concoctait un quatrième but qui aurait fait lever la grande tribune et transformé la Raiffeisen Arena en véritable brasier. Sublime passe de Devos, conclusion fine et précise d’Hazen. Révérence, messieurs ! Le HCA est fin prêt à faire vibrer son peuple. Vivement que ce dernier puisse envahir l’édifice et partager les émotions. /clo