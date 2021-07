Nouveau logo pour le HC Ajoie

Une vouivre « plus agressive » pour un logo « plus moderne » : le HC Ajoie a dévoilé ce mercredi sa nouvelle identité visuelle. « S’inspirer de ce qui se fait dans les autres clubs, maintenir notre identité forte avec la présence de la vouivre et une prédominance du jaune et du noir » sont les buts recherchés par le club jurassien de hockey sur glace, selon Thomas Schaffter, membre du comité directeur. Le drapeau jurassien n’apparaît plus sur le nouveau logo.