Le HC Ajoie limite la casse financière

Les comptes du HC Ajoie se teinte de rouge. Le club ajoulot de hockey sur glace a fait état jeudi d’une perte de près de 200'000 francs (195'915 francs exactement) pour la saison écoulée. Il l’a indiqué devant ses actionnaires à la Raiffeisen Arena à Porrentruy lors de son assemblée générale ordinaire. Le coronavirus a – bien sûr – pesé de tout son poids sur les finances des « jaune et noir ». L’exercice s’étant joué à huis clos, les recettes de matches ont plongé de 800'000 francs par rapport à la saison précédente, alors que celles liées aux buvettes ont chuté de 675'000 francs. Les produits se sont élevés à 3,5 millions.





Soutien des supporters et aides à fonds perdu

Pour compenser ces pertes, le HC Ajoie a pu compter sur l’appui de ses sponsors et supporters. Ils ont renoncé à divers remboursements, notamment des abonnements, pour près de 500'000 francs. « Si les gens avaient demandé le remboursement de leur abonnement, on serait dans une situation vraiment catastrophique », a confié Patrick Hauert à RFJ. Le président et son club ont également bénéficié d’aides à fonds perdu à hauteur de 760'000 francs pour limiter la casse. Le HC Ajoie a, en outre, contracté des prêts Covid, sans intérêts, de 1,1 million de francs. Le remboursement devrait commencer dans le courant de l’année prochaine. /msc