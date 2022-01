Le chant des « Partisans » retentira bientôt au HCA

« On les a même approchés au début de notre démarche. Nous ne sommes pas rivaux, on souhaite être une alternative complémentaire. Eux sont plutôt responsables de l’ambiance et de l’animation à la maison et en déplacement, nous avons plutôt vocation à fédérer des personnes pour des actions spécifiques pour des mouvements juniors, des associations, aussi pour aider les Enraigi pour certaines manifestations ou tifos », explique l'un des responsables des « Partisans » Frédéric Von Allmen. Le groupe réunit pour l’instant des quarantenaires et entend surtout séduire un public familial. « On veut proposer à des gens et des familles de faire des déplacements peut-être un peu moins animés. On verra quels types de personnes nous rejoindront, mais l’idée c’est plutôt les enfants, les familles, quelque chose de calme », glisse Frédéric Von Allmen. Comprenez de plus politiquement correct que ce que peut proposer, parfois, la mouvance ultra.