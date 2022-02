Julien Vauclair : « Yorick Treille est une piste assez chaude »

Qui sera à la bande du HC Ajoie vendredi à Bienne ? Les hockeyeurs jurassiens de National League s’apprêtent à reprendre le championnat après la trêve olympique durant laquelle l’entraîneur Gary Sheehan et son assistant Vincent Léchenne ont été limogés. Depuis, c’est Julien Vauclair, aidé par Frédéric Rothen, qui mène les « jaune et noir ». Les deux hommes cumulent toutefois ces nouveaux rôles avec celui de directeur sportif pour le premier et d’entraîneur des moins de 20 ans pour le second. Mais la situation pourrait se décanter ces prochains jours avec des discussions bien avancées avec Yorick Treille, actuel assistant de l’équipe de France et entraîneur des moins de 20 ans tricolores : « Nous sommes en train de discuter avec la Fédération française pour voir s’il peut se libérer. Yorick Treille est très motivé, il a envie de venir, c’est une piste assez chaude. Je suis en contact tous les jours avec lui, on verra si ça se débloque », explique Julien Vauclair.