Le HC Franches-Montagnes promu en 3e division nationale

L’enjeu peut-être, une certaine fébrilité a touché la formation taignonne en début de partie. Les cannes quelque peu tremblantes, le HCFM a concédé l’ouverture du score (4e). Ce but a toutefois eu le mérite de permettre aux protégés de Michaël Röthenmund d’entrer véritablement dans la rencontre. Ils ont égalisé 2’19’’ plus tard par l’intermédiaire de Thimothé Tuffet. Le HCFM a ensuite maîtrisé les débats et a fini par prendre les devants à 37’’ de la première sirène grâce à Nathan Guichard qui est allé nettoyer la lucarne gauche du gardien adverse.