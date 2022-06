Premiers pas en terre inconnue pour Filip Pesan

« On va franchir une nouvelle étape »

« J’espère que ce sera un hockey qui gagne », rit l’entraîneur du HCA. « Je veux que les joueurs et les fans prennent du plaisir. Je joue offensif, mais franchement je dois encore parler davantage de l’équipe avec Julien Vauclair que ce que l’on a échangé jusque-là. J’ai vu quelques matches la saison dernières et ces jeunes joueurs jouent bien malgré les difficultés ! C’était pour eux une première étape de découvrir la National League, et on va franchir ensemble une nouvelle étape », affirme celui qui a dirigé la sélection tchèque lors du mondial 2021 et des Jeux olympiques 2022. Filip Pesan a donc pu constater combien Ajoie a souffert lors sa première saison en National League, à ses yeux le meilleur championnat européen derrière la KHL, conscient qu’il débarque chez le petit poucet qui devra bousculer les gros pour survivre.





Liberec – Ajoie, même combat ?

Une situation qu’il a déjà connu avec le club de Liberec dans son pays. « C’est un peu le même genre de club. Il y a quelques années on a construit une équipe qui a aussi découvert la première division tchèque, l’Extraliga. On a dû construire une nouvelle organisation, un peu comme au HC Ajoie. C’est peut-être pour ça que je suis là », glisse Filip Pesan qui ne cache pas ses objectifs pour sa première expérience à l’étranger comme coach principal. Pas question pour lui de se contenter de maintenir Ajoie en National League durant son mandat, le technicien tchèque espère bien « emmener le HCA en play-off d’ici deux ans ». /jpi