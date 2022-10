Bastien Pouilly, le sourire malgré tout

Ce n’est pas pour autant que Bastien Pouilly va perdre sa motivation. « À chaque fois que je suis sur la glace, je suis heureux », dit-il. Et son entourage l’aide à relativiser. « J’ai ma famille, ma copine et mes amis pour me ressourcer », souffle le défenseur jurassien. « J’essaie de laisser mes émotions au vestiaire et de garder le sourire. Si on n’a plus le sourire, il n’y a plus vraiment de but de jouer au hockey », lâche-t-il encore. S'il est aligné ce mardi pour la réception de Langnau à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30), Bastien Pouilly enchaînera 2 matches consécutifs pour la 2e fois de l'hiver. /msc