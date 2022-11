Jordane Hauert : « Il y aura un peu d’émotion »

Jordane Hauert entre dans l’histoire du HC Ajoie. Le défenseur va porter le maillot à la Vouivre pour la 1'000e fois de sa carrière vendredi soir. Ce sera à l’occasion de la réception de Rapperswil dans le championnat de National League de hockey sur glace. Pas de quoi perturber le capitaine ajoulot : « Ce n’est pas une statistique à laquelle je pense beaucoup. Je suis plutôt focalisé sur le travail qu’on a à faire ». Jordane Hauert va devenir le 1er millénaire du club. « Il y aura un peu d’émotion, c’est quand même particulier. Ça en fait du temps, des entraînements, des rencontres … », avoue-t-il. Et des souvenirs. À l’image de ses débuts sous le chandail à la Vouivre durant l’hiver 2001/2002. « Ça devait être un samedi à Küsnacht face à Grasshopper. J’avais même réussi à marquer un but sur un rebond à la suite d'un tir de Martin Bergeron. On devait perdre 6-1 ou 6-2 », se souvient le numéro 93 du HCA. Alors qu’il vit sa 22e – et « probablement dernière » – saison dans le vestiaire ajoulot, Jordane Hauert ne s’imagine pas prendre la place de son père à la présidence du club. « Je prendrai déjà le temps d’aller travailler », dit-il, tout en laissant la porte ouverte pour « aider bénévolement » le HC Ajoie.