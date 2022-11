Le HC Ajoie dominé par Zurich

Le voyage du HC Ajoie n’a pas été gagnant ce mercredi. Les hockeyeurs jurassiens sont rentrés battus de Zurich 4-2 en National League. Les Ajoulots ont pourtant été solides et ont même bénéficié de plusieurs occasions dans le 2e tiers-temps, dont un but vide manqué par Jonathan Hazen à la 24e. Au final, ils subissent donc leur 10e défaite consécutive de la saison et restent lanterne rouge du championnat. Développement suit. /Sdu