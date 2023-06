Christian Wohlwend : « Je veux que le HCA soit une plaie pour ses adversaires »

Le nouvel homme fort de la Raiffeisen Arena a pour objectif d’éviter les deux dernières places du classement et d’être au contact de la barre de pré-play-off au terme de la saison régulière. « On veut que quand les adversaires viennent en Ajoie, ils se disent que nous sommes difficiles et embêtants à jouer. Gagner, c’est juste une bonne habitude et je veux amener cette habitude. Parfois, vous jouez super bien et vous travaillez dur, mais les choses vont dans le mauvais sens et vous pouvez perdre des matches comme cela, mais notre but doit être d’être prêts pour les 52 matches et se battre pour imposer à chaque adversaire une soirée compliquée pour nous voler des points », poursuit le nouvel entraîneur du HCA.





Une équipe au complet

Le directeur sportif des « jaune et noir » Julien Vauclair a annoncé ce lundi que l’équipe est au complet pour la saison 2023/2024. Le contingent se compose donc de 15 attaquants, 10 défenseurs et 3 gardiens. « On aurait bien voulu ajouter un voire deux attaquants suisses, mais notre saison a duré long et ensuite le marché était sec. Ce qui nous a mis dans cette situation, c’est notre saison compliquée avec ces 15 matches sans victoire. C’est clair que pour le joueur qui voit l’équipe continuer à perdre, ça met un frein à son enthousiasme. Nous restons attentifs, au mois d’août voire début septembre, il y aura sûrement des clubs qui chercheront à se séparer de certains joueurs et éventuellement des opportunités pour nous de faire un pas supplémentaire au niveau de la qualité de l’équipe », confie Julien Vauclair.