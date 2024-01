Jonathan Hazen : « J’ai vraiment adoré mon séjour à Davos »

S'adapter à de nouveaux compères



Jonathan Hazen n’a pas attendu longtemps avant de s’illustrer, inscrivant une réussite dès son premier tiers sous les couleurs de sa patrie. « Ça m’a mis dans le tournoi rapidement et j’ai pu continuer sur ma lancée jusqu’à la fin », explique-t-il. D'abord aligné aux côtés de Daniel Audette et Corban Knight, puis de Christopher DiDomenico, l’actuel TopScorer ajoulot a tout de suite dû s’adapter à de nouveaux coéquipiers. « Ça a cliqué assez rapidement, on s’est bien entendus (…) c’est fun de jouer avec des joueurs comme eux », se réjouit celui qui a prolongé son contrat avec le HCA jusqu'en 2026. /the-mle