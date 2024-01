Le HC Franches-Montagnes s’impose en fin de match

Le HC Franches-Montagnes continue sur sa lancée. Il s’est imposé contre Lyss 5-2 samedi soir à Saignelégier dans le championnat de MyHockey League. Le club taignon remporte ainsi sa 4e victoire consécutive. Mené 1-0 après le 1er tiers, le HCFM a répondu de la meilleure des manières au retour des vestiaires. Il est d’abord revenu au score à la 30e par l’intermédiaire de Tanguy Maillard avant de prendre les devants 5’ plus tard grâce à Colin Loeffel à 5 contre 3. Les Bernois n’ont toutefois pas baissé les bras et ont égalisé au début du dernier 20’. Loris Masini a redonné l’avantage au HCFM à la 48e. Arnaud Schnegg a permis aux Jurassiens de prendre 2 longueurs d’avance 2’ plus tard. Le HC Franches-Montagnes a finalement inscrit le dernier but de la soirée dans la cage vide à la 57e par Colin Loeffel.

Cette victoire permet aux hommes de Vincent Léchenne de conserver leur 6e place synonyme de qualification directe pour les play-off. Ils possèdent provisoirement 3 longueurs d’avance sur leur poursuivant et ne sont qu’à un point de la 4e place. /fwo