Joie, frustration et parfois hystérie : les émotions véhiculées par le HCA en images

« Ce n’est pas un ouvrage sur le hockey, ni sur le HC Ajoie » : d’emblée, Jean-Marie Jolidon veut différencier sa contribution de celles qui existent déjà. Le livre qu’il a présenté ce mardi à la presse est unique en son genre, selon le photographe aujourd’hui établi au Fuet. Riche de plus de 100 pages, « Le Feu sur la glace : au cœur de l’émotion » met en lumière le lien qui unit les spectateurs au HCA, grâce à l’émotion véhiculée lors des matches. L’ouvrage a été tiré à 3'000 exemplaires et sera vendu dès à présent par le club ajoulot. Grâce au travail bénévole de l’ensemble des participants au projet et au soutien de différents sponsors, le bénéfice qui sera généré par les ventes reviendra exclusivement au HC Ajoie.





La volonté de « faire quelque chose » pour le HCA

Ce projet de livre est né d’une discussion entre Jean-Marie Jolidon et plusieurs personnes qui formeront le collectif d’auteurs qui y a contribué : « On voulait faire quelque chose pour le HC Ajoie », indique le photographe. Pour se différencier des autres travaux, il a alors été décidé d’évoquer les émotions véhiculées par le HCA en se focalisant avant tout sur les spectateurs. Les portraits et les situations de jeu ont une place centrale dans le livre et le lecteur y verra des réactions différentes, entre bonheur, exaspération et parfois hystérie et perte de contrôle. Jean-Marie Jolidon y a ajouté sa patte d’artiste : « J’ai commencé à réaliser des photos avec les reflets » qu’on retrouve dans les plexiglas qui entourent l’aire de jeu. Et le résultat est saisissant et original. On peut notamment voir des visages de supporters refléter sur les joueurs ou encore des entraîneurs projetés au-dessus de l’arbitre grâce au jeu du reflet.





Des photos, mais pas que…

Si les clichés disposent d’une place prépondérante dans l’ouvrage, les textes offrent un complément riche et varié. Ainsi, plusieurs personnes ont sorti la plume pour revenir sur l’émotion véhiculée dans le sport en général mais aussi – et surtout – dans le cadre des rencontres disputées par le HCA. Ainsi, l’entraîneur de football Bernard Challandes évoque le partage par le sport, alors que le journaliste Klaus Zaugg évoquer « une histoire d’amour fou » en parlant du lien fort qui persiste entre le HC Ajoie et ses supporters. Cet ouvrage propose un éclairage fort et émouvant sur les à-côtés du sport roi à Porrentruy. /mle