Pierre-Edouard Bellemare : « Je suis à 100% »

Un nouveau rôle pour un nouveau défi

D’entrée, on remarque que Pierre-Edouard Bellemare est un compétiteur, même s’il concède sur le ton de la rigolade qu’il aurait été « plus logique de prendre la retraite » que de se lancer dans un nouveau projet. Il se réjouit de découvrir un nouvel environnement et surtout d’endosser un nouveau costume : « En NHL, j’ai essentiellement eu un rôle défensif. Là, on va me demander d’être offensif et c’est un challenge qui m’excite », reconnaît-il. Après avoir effectué une préparation outre-Atlantique, le nouveau numéro 41 du vestiaire jurassien se dit « prêt » et « à 100% ». Il espère même faire ses débuts avec le maillot des Vouivres vendredi prochain à Kloten.





La volonté d’aider l’équipe

Avant de s’engager avec le HC Ajoie, Pierre-Edouard Bellemare s’est assuré auprès de son ami Thomas Thiry de la pertinence de sa venue : « Si je suis ici, c’est pour aider l’équipe et je voulais m’assurer que ça pouvait être le cas », insiste-t-il. L’attaquant de 39 ans est reconnaissant du crédit et de la confiance qui lui est accordée : « Si on m’avait dit à l’époque que 18 ans plus tard je pourrais revenir en Europe après une carrière en NHL, j’aurais signé tout de suite », rigole-t-il. Et ce n’est pas la situation actuelle du HCA au classement de National League qui refroidit le Tricolore. Au contraire. Il sait par expérience que tout peut aller très vite dans le hockey sur glace et il veut conseiller à ses nouveaux coéquipiers de se focaliser sur les prochaines échéances sans se projeter trop vers les prochains mois.

Pierre-Edouard Bellemare se réjouit de l’accueil « chaleureux » dont il a bénéficié à Porrentruy. « Ça fait bizarre de retrouver un vestiaire dans lequel ça parle français. Ça ne m’était plus arrivé depuis 18 ans », sourit-il. S’il entend briller sur la glace, le Tricolore veut aussi marquer de son empreinte le vestiaire « jaune et noir » : « Ma façon de faire les choses va peut-être aider les jeunes de l’organisation à devenir plus professionnels pour qu’ils prennent peut-être ma place un jour en NHL », conclut ce passionné qui dit avoir encore « faim » d’apprentissage… et la rage de vaincre assurément. /mle