Greg Ireland : « On ne peut pas être satisfaits de notre situation actuelle. »

Il a posé ses valises à Porrentruy il y a un peu plus d’un mois… Greg Ireland remplaçait alors l’intérimaire Julien Vauclair qui succédait, lui, à Christian Wohlwend, licencié. Méticuleux et travailleur, l’entraîneur canadien a rapidement mis sa patte, insistant sur les détails et l’implication physique. Depuis son arrivée, le HC Ajoie a retrouvé des couleurs même s’il évolue encore parfois sur courant alternatif. En dix matches de National League joués sous les ordres de Greg Ireland, l’équipe jurassienne a récolté 11 points. Ses étrangers sont montés en puissance ce dernier mois et le power-play ajoulot donne à présent des sueurs froides à toutes les formations de l’élite du hockey suisse. Greg Ireland et sa troupe sont toutefois derniers au moment de profiter d’une bonne dizaine de jours sans match, à dix points de Rapperswil et Lugano. Le Canadien en veut davantage : « On ne peut pas être satisfaits de notre situation actuelle, nous devons devenir encore plus forts », martèle-t-il.





Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Plusieurs axes sont mentionnés, à commencer par le manque de résultats à l’extérieur : Ajoie n’a gagné qu’un match hors de ses bases sur 13 déplacements cette saison, n’empochant que quatre points : « Je ne sais pas ce qui ne va pas… mais on doit être capables de mieux respecter le système et d’évoluer avec plus d’énergie à l’extérieur », clame l’homme fort de la Raiffeisen Arena. Aussi, soutient-il, les hockeyeurs jurassiens doivent faire preuve de plus de régularité… car si les étrangers ont tourné à plein régime ces derniers temps, les joueurs à licence suisse sont en retrait. Seulement 17 buts ont été marqués par un Helvète cette saison sur 66 réussites au total, soit un peu moins de 26%. Le meilleur compteur suisse de l’équipe est un défenseur en la personne d’Arno Nussbaumer. Et ce dernier ne figure qu’au 70e rang des compteurs suisses de la ligue… c’est dire le chemin qu’il reste à parcourir. La profondeur a fait défaut au HCA en cette première partie de saison.