Mathias Joggi quitte le HC Ajoie

Mathias Joggi a fait ses valises et quitte le HC Ajoie. L’ancien attaquant - qui avait marqué en 2021 le but qui a propulsé le HCA en National League de hockey sur glace - occupe depuis trois ans plusieurs fonctions d’entraîneur au sein de la HCA Academy. Il vient d’être nommé en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale masculine des moins de 15 et 16 ans, selon un communiqué diffusé ce mercredi. Il effectuera aussi des tâches de détection des talents. Apprécié du public ajoulot, Mathias Joggi quitte le club jurassien après y avoir passé environ sept ans. Il sera remplacé par Alexis Billard, un Français de 44 ans qui était assistant avec les moins de 20 ans de Lausanne cette saison et qui a aussi été actif dans la formation dans son pays natal. /comm-mle