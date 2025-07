Les nouvelles loges de la Raiffeisen Arena prennent forme

Les travaux vont bon train à la Raiffeisen Arena. Huit loges supplémentaires sont en construction cet été dans la patinoire du HC Ajoie. Le projet, budgété a plus de 1,5 million de francs, est entièrement financé par le club. Les nouvelles loges seront situées au-dessus de la tribune principale. Elles permettront d’accueillir une centaine de spectateurs supplémentaires pour la reprise de la National League de hockey sur glace en septembre. Chaque construction abritera une dizaine de personnes. Il y aura également environ 25 places de plus de chaque côté de ces loges. Le directeur administratif du club, Kimmo Bellmann assure que tout sera prêt pour la nouvelle saison malgré le peu de temps disponible pour ce chantier : « Il me semble que ça va assez vite. Il faudra encore équiper ces loges durant la dernière semaine. On est serré, mais on tient les délais ». Ces constructions sont déjà toutes louées pour les prochaines saisons.

Le budget, assez conséquent pour ce projet, a augmenté depuis son lancement. Ce montant permet toutefois de répondre « clairement à une demande. On était vraiment restreint avec les loges actuelles ». Kimmo Bellmann estime qu’à terme cet investissement permettra « d’améliorer l’équipe sur la glace ».