Le HCA commence sa préparation par une victoire

A l’occasion de leur premier match amical de l’été, les hockeyeurs jurassiens ont battu Rapperswil 3-1 jeudi soir à Porrentruy.

Killian Mottet a joué ses premières minutes avec le HC Ajoie. (Photo : Georges Henz) Killian Mottet a joué ses premières minutes avec le HC Ajoie. (Photo : Georges Henz)

Le HC Ajoie se met sur les bons rails. Les hockeyeurs jurassiens ont battu Rapperswil 3-1, jeudi soir, devant plusieurs centaines de personnes à la Raiffeisen Arena. Après une bonne entame de match, les Ajoulots ont su faire le dos rond devant l’excellent Noah Patenaude qui gardait les cages. Dans cette première rencontre de préparation, le HCA a pris les devants grâce à Kevin Bozon (1-0, 6e) et Philip-Michaël Devos (2-0, 15e). Les St-Gallois de National League sont toutefois montés en puissance dans la deuxième période et ont donné du fil du retordre aux Jurassiens, notamment lorsque ces derniers ont évolué en infériorité numérique. C’est d’ailleurs avec un homme de moins sur la glace que le HCA a encaissé le 2-1 à la 25e minute de jeu. Il a fallu ensuite trembler jusqu’aux dernières secondes et à la réussite de Killian Mottet dans la cage vide. Ajoie a travaillé et a tenu malgré une domination alémanique pendant 40 minutes.


Soirée de premières

Pour cette première sortie de l’été, l’entraîneur Greg Ireland a dû composer sans plusieurs cadres. Comme son adversaire du soir, le HCA n’a aligné que quatre joueurs étrangers. Il était privé de Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare et Jonathan Hazen. Le gardien Damiano Ciaccio, les défenseurs Thomas Thiry, Kevin Fey et Arno Nussbaumer, ainsi que l’attaquant Reto Schmutz n’ont pas non plus griffé la glace ajoulote. L’attaquant à l’essai Jeremy Wick n’était pas non plus de la revue. En revanche, trois jeunes Jurassiens ont vécu leur baptême du feu, à savoir Lorin Froidevaux (20 ans), Noé Becker (16 ans) et Tom Gurba (16 ans) à qui le staff a donné passablement de temps de glace et de responsabilités. Les nouveaux venus Kilian Mottet, Niklas Friman, Yonas Berthoud, Elvis Schläpfer et Christophe Cavalleri ont revêtu le chandail jurassien pour la première fois depuis leur arrivée. Au chapitre des premières réjouissantes, on notera aussi le premier but de Killian Mottet (auteur de deux points et déjà salué par le public) et le premier assist de Niklas Friman. L'ancien Fribourgeois a été appelé par le public et a savouré : « Cela me touche énormément qu’on ne m’ait pas oublié », a-t-il déclaré au micro de RFJ après la rencontre.

Le HC Ajoie aura une nouvelle occasion de peaufiner sa préparation ce dimanche à 16h avec la réception de Rouen. /mle

Killian Mottet : « Cela prouve que j’ai marqué les esprits. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

