Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Le HC Ajoie a donné un nouveau nom à la patinoire adjacente à la Raiffeisen Arena. Elle a été ...
Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Le HC Ajoie a donné un nouveau nom à la patinoire adjacente à la Raiffeisen Arena. Elle a été surnommée mardi soir par le président du HCA Patrick Hauert.

Le deuxième champ de glace de la patinoire de Porrentruy (au premier plan) se nomme désormais HCA Academy Arena. (Photo : HC Ajoie.) Le deuxième champ de glace de la patinoire de Porrentruy (au premier plan) se nomme désormais HCA Academy Arena. (Photo : HC Ajoie.)

Le deuxième champ de glace de Porrentruy se pare d’un nouveau nom. Il a été baptisé « HCA Academy Arena ». Cette nouvelle identité de la patinoire adjacente à la Raiffeisen Arena a été dévoilée mardi soir par le président du HC Ajoie Patrick Hauert lors d’une cérémonie « marquée par l’illumination en grandes lettres de ce nom sur le bâtiment ». Le communiqué de la formation de hockey sur glace précise encore que cette identité, sans connotation commerciale, « symbolise l’attachement à la qualité de l’encadrement de la relève du hockey jurassien ». L’investissement de donateurs souhaitant conserver l’anonymat permet de poursuivre le « développement du centre de formation HCA Academy et le financement d’éventuelles promotions de nouvelles équipes en catégorie élite ». /comm-fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:08

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 23:12

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:41

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 16:12

Articles les plus lus

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 16:12

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 23:12

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:41

Et le HCA s’écroula…

Et le HCA s’écroula…

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 00:30

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 16:12

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:41

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

Amende salée pour Matteo Romanenghi

Amende salée pour Matteo Romanenghi

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 17:52

Et le HCA s’écroula…

Et le HCA s’écroula…

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 00:30

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36