Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Le deuxième champ de glace de Porrentruy se pare d’un nouveau nom. Il a été baptisé « HCA Academy Arena ». Cette nouvelle identité de la patinoire adjacente à la Raiffeisen Arena a été dévoilée mardi soir par le président du HC Ajoie Patrick Hauert lors d’une cérémonie « marquée par l’illumination en grandes lettres de ce nom sur le bâtiment ». Le communiqué de la formation de hockey sur glace précise encore que cette identité, sans connotation commerciale, « symbolise l’attachement à la qualité de l’encadrement de la relève du hockey jurassien ». L’investissement de donateurs souhaitant conserver l’anonymat permet de poursuivre le « développement du centre de formation HCA Academy et le financement d’éventuelles promotions de nouvelles équipes en catégorie élite ». /comm-fwo