Le duel semblait déséquilibré entre le leader Davos et le HC Ajoie, dernier du classement de National League, mais le match est resté serré samedi soir à Porrentruy même si les Jurassiens ont fini par s’incliner 5-2 . C’est la quatrième victoire des Grisons en quatre matchs cette saison contre le HCA. /cca-rce
Ajoie tombe face au leader Davos
Les Jurassiens n’ont pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive et se sont inclinés ...
RFJ
Le duel semblait déséquilibré entre le leader Davos et le HC Ajoie, dernier du classement de National League, mais le match est resté serré samedi soir à Porrentruy même si les Jurassiens ont fini par s’incliner 5-2 . C’est la quatrième victoire des Grisons en quatre matchs cette saison contre le HCA. /cca-rce
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni
Hockey • Actualisé le 16.01.2026 - 14:25
Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni
Hockey • Actualisé le 16.01.2026 - 14:25