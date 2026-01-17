Ajoie tombe face au leader Davos

Les Jurassiens n’ont pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive et se sont inclinés ...
Les Jurassiens n’ont pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive et se sont inclinés 5-2

Jeremy Wick, auteur du 1-1. HC Ajoie- Davos. (photo Georges Henz) Jeremy Wick, auteur du 1-1. HC Ajoie- Davos. (photo Georges Henz)

Le duel semblait déséquilibré entre le leader Davos et le HC Ajoie, dernier du classement de National League, mais le match est resté serré samedi soir à Porrentruy même si les Jurassiens ont fini par s’incliner 5-2 . C’est la quatrième victoire des Grisons en quatre matchs cette saison contre le HCA. /cca-rce


 

