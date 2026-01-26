« Rendez-vous sport » : bilan de la Women’s League avec Sarah Forster

« Il y a un certain investissement qui a été réalisé par Zoug à long terme dans le hockey féminin. Un budget a été réuni pour ramener des top-joueuses », explique Sarah Forster qui se réjouit de voir un tel investissement pour le hockey féminin. Du côté des Jurassiennes, cinq jouent dans cette ligue. « On peut être fiers de les voir évoluer dans cette ligue », relate l’ancienne joueuse. Malheureusement, aucune ne sera présente avec l’équipe de Suisse aux Jeux olympiques. « Il n’y a pas vraiment de surprise dans la sélection. La Suisse pourra compter sur deux excellentes gardiennes. Je pense que l’équipe peut créer la surprise en quart de finale », affirme Sarah Forster qui a envie de croire à une médaille suisse.

Une nouveauté était au programme cette saison en Women’s League : l'autorisation des charges dans le hockey féminin. Pour la Jurassienne, aujourd'hui active dans la formation au sein de la Fédération, ce changement a eu du bon et du moins bon. « Côté négatif, il y a eu quelques blessures. De manière générale, les filles n’étaient pas prêtes pour ce jeu physique, puisqu’elles n’avaient pas connu cela par le passé. Je veux quand même souligner que la jeune génération apprend désormais cet aspect dans les clubs. Côté positif, il y avait plus d’intensité dans le jeu et moins de pénalités sifflées », affirme Sarah Forster. /lge