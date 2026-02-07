Un deuxième rang final pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes est vice-champion de la saison régulière. Il a validé sa 2e place en MyHockey League grâce à sa victoire contre Wetzikon 3-2 aux tirs au but samedi soir lors du dernier match de championnat. La rencontre a mal débuté puisque le HCFM a encaissé après seulement 3'. Toutefois, les hommes de Gary Sheehan ont su reprendre le jeu à leur compte. Ils ont largement dominé les débats, mais ils ont eu de la peine à concrétiser leurs occasions. L’abnégation a fini par payer. Loris Masini a conclu son face-à-face à la 36e minute pour permettre aux siens de revenir dans le match. À l’entame du troisième tiers, Franches-Montagnes a immédiatement remis une compresse, ce qui a permis à Karim Bouchareb de venir trouver la lucarne à la 45e. Il y a ensuite eu un petit moment de flottement juste après ce but et Wetzikon a croché jusqu’au bout pour aller arracher l’égalisation à 6 contre 4 à 2’30’’ de la sirène finale. Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes et pour voir le HCFM l’emporter.