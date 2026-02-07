Un deuxième rang final pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes termine 2e de la saison régulière grâce à sa victoire aux tirs au ...
Un deuxième rang final pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes termine 2e de la saison régulière grâce à sa victoire aux tirs au but contre Wetzikon 3-2 samedi soir.

Le HCFM a brillé en saison régulière. (Photo : archives/Georges Henz). Le HCFM a brillé en saison régulière. (Photo : archives/Georges Henz).

Le HC Franches-Montagnes est vice-champion de la saison régulière. Il a validé sa 2e place en MyHockey League grâce à sa victoire contre Wetzikon 3-2 aux tirs au but samedi soir lors du dernier match de championnat. La rencontre a mal débuté puisque le HCFM a encaissé après seulement 3'. Toutefois, les hommes de Gary Sheehan ont su reprendre le jeu à leur compte. Ils ont largement dominé les débats, mais ils ont eu de la peine à concrétiser leurs occasions. L’abnégation a fini par payer. Loris Masini a conclu son face-à-face à la 36e minute pour permettre aux siens de revenir dans le match. À l’entame du troisième tiers, Franches-Montagnes a immédiatement remis une compresse, ce qui a permis à Karim Bouchareb de venir trouver la lucarne à la 45e. Il y a ensuite eu un petit moment de flottement juste après ce but et Wetzikon a croché jusqu’au bout pour aller arracher l’égalisation à 6 contre 4 à 2’30’’ de la sirène finale. Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes et pour voir le HCFM l’emporter.

Gary Sheehan : « On ne veut pas s’arrêter là. »

Ecouter le son

Ce 2e rang est une immense satisfaction pour le HCFM qui visait une place dans le top-6 en début de saison. « On est très satisfait de notre parcours, surtout avec les embuches qu’on a eues depuis le début de l’année. On aurait pu manquer de jus à la fin, mais on a trouvé des solutions », relate l’entraineur Gary Sheehan. L’équipe taignonne a surtout impressionné par sa constance cette saison. « Il y a eu une prise de conscience de tout le monde sur le fait qu’on avait un potentiel. Les périodes où on a perdu des joueurs, ça nous a bonifiés d’une certaine façon, car on a été capable de mettre quelqu’un d’autre dans leur chaise », explique-t-il. Une chose est sure, l’appétit vient en mangeant et Gary Sheehan ne veut pas s’arrêter là. Il veut que son équipe aille au bout. Pour cela, il faudra commencer par remporter son quart de finale contre un adversaire qui sortira des play-in. Le premier match des play-off est prévu le 21 février. /lge


