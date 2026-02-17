La montée en puissance du LHC étouffe le HCA

Dans l'antre du roi de l'océan, c'est celui de la savane qui rugit. Lausanne a battu le HC Ajoie 7-1, mardi soir, dans une rencontre amicale plaisante qui est intervenue durant la trêve olympique. Ce match s'est disputé sur la glace des Requins de Tramelan, devant 1'041 spectateurs.

Le HCA l'a empoigné par le bon manche. Offensif et décomplexé, il a posé des problèmes à l'arrière-garde vaudoise et a ouvert le score par Arno Nussbaumer d'un joli tir (4e). Dans la foulée, la déviation de Jonathan Hazen n'était pas loin de faire mouche. Face à des Ajoulots évoluant avec cinq étrangers et avec Benjamin Conz dans les buts, le LHC a ensuite appuyé sur l'accélérateur. Après un tir sur la transversale, les Lions vaudois, 6es de National League, sont parvenus à égaliser à la fin de la première période. Ils ont ensuite définitivement activé le turbo pour inscrire quatre réussites dans le tiers médian qu'ils ont disputé sur un rythme effréné. Leur imposant jeu physique et leur vitesse de patinage et d'exécution a trop souvent désarçonné le HCA. « On était sur les talons un peu tout le match », a reconnu le revenant Louis Robin. Au registre physique, les absences de Valentin Pilet, Jannik Fischer (blessés) et de Thomas Thiry (aux Jeux olympiques) ont pesé. Les Ajoulots ont certes bénéficié de quelques occasions d'adoucir l'addition, notamment à 5 contre 4, sans parvenir à les concrétiser. Les Vaudois l'ont quant à eux corsée dans la dernière période pour s'offrir un succès fleuve logique.