La montée en puissance du LHC étouffe le HCA

Le HC Ajoie a perdu 7-1 contre Lausanne mardi soir en match amical, à Tramelan.
Le HC Ajoie a perdu 7-1 contre Lausanne mardi soir en match amical, à Tramelan.

Cole Cormier, en première ligne ce mardi, et le HC Ajoie n'ont pas su faire trembler Lausanne. (Photo : archives Georges Henz) Cole Cormier, en première ligne ce mardi, et le HC Ajoie n'ont pas su faire trembler Lausanne. (Photo : archives Georges Henz)

Dans l'antre du roi de l'océan, c'est celui de la savane qui rugit. Lausanne a battu le HC Ajoie 7-1, mardi soir, dans une rencontre amicale plaisante qui est intervenue durant la trêve olympique. Ce match s'est disputé sur la glace des Requins de Tramelan, devant 1'041 spectateurs.

Le HCA l'a empoigné par le bon manche. Offensif et décomplexé, il a posé des problèmes à l'arrière-garde vaudoise et a ouvert le score par Arno Nussbaumer d'un joli tir (4e). Dans la foulée, la déviation de Jonathan Hazen n'était pas loin de faire mouche. Face à des Ajoulots évoluant avec cinq étrangers et avec Benjamin Conz dans les buts, le LHC a ensuite appuyé sur l'accélérateur. Après un tir sur la transversale, les Lions vaudois, 6es de National League, sont parvenus à égaliser à la fin de la première période. Ils ont ensuite définitivement activé le turbo pour inscrire quatre réussites dans le tiers médian qu'ils ont disputé sur un rythme effréné. Leur imposant jeu physique et leur vitesse de patinage et d'exécution a trop souvent désarçonné le HCA. « On était sur les talons un peu tout le match », a reconnu le revenant Louis Robin. Au registre physique, les absences de Valentin Pilet, Jannik Fischer (blessés) et de Thomas Thiry (aux Jeux olympiques) ont pesé. Les Ajoulots ont certes bénéficié de quelques occasions d'adoucir l'addition, notamment à 5 contre 4, sans parvenir à les concrétiser. Les Vaudois l'ont quant à eux corsée dans la dernière période pour s'offrir un succès fleuve logique.

Ce match amical s'est joué devant 1'041 spectateurs à Tramelan. Ce match amical s'est joué devant 1'041 spectateurs à Tramelan.

Un retour et des absences

A une semaine de la reprise du championnat (ndlr : mardi 24 février à Zurich), le HC Ajoie a enregistré ce mardi le retour au jeu de Louis Robin, blessé depuis deux mois. Le vif ailier espère être à 100% la semaine prochaine. En revanche, le HCA est toujours privé de Frédérik Gauthier (dont le retour semble imminent) et de Jerry Turkulainen (qui attend le feu vert médical). L'entraîneur Greg Ireland doit donc toujours faire face à un effectif instable. Il aura l'occasion de tenter de trouver de nouvelles alchimies jeudi. Ajoie reçoit les Allemands de Mannheim en match amical. /mle

Louis Robin : « On était sur les talons un peu tout le match ».

