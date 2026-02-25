Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA les prochaines saisons

Encore du sang neuf au HCA. Le club ajoulot annonce la signature de Matthew Kellenberger pour les deux prochaines saisons, jusqu’au terme de l’exercice 2027/2028. Le défenseur de 27 ans est né à Toronto et a évolué en NCAA pendant cinq saisons avant de rejoindre Kloten, puis Rapperswill, détaille la communication du HCA transmise mercredi. Le club ajoulot de National League annonce ainsi une troisième arrivée en deux jours. Mardi, les renforts du défenseur finlandais Tarmo Reunanen pour cette fin de saison et de l’attaquant suisse Nolan Diem pour la saison prochaine ont été dévoilés. /comm-jad-mmi