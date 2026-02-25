Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA les prochaines saisons

Le club de National League annonce mercredi la signature du défenseur natif de Toronto pour ...
Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA les prochaines saisons

Le club de National League annonce mercredi la signature du défenseur natif de Toronto pour les deux prochaines saisons. Il arrive en provenance de Rapperswil.

Matthew Kellenberger patinera en jaune et noir lors des deux prochaines saisons. (Photo : HC Ajoie) Matthew Kellenberger patinera en jaune et noir lors des deux prochaines saisons. (Photo : HC Ajoie)

Encore du sang neuf au HCA. Le club ajoulot annonce la signature de Matthew Kellenberger pour les deux prochaines saisons, jusqu’au terme de l’exercice 2027/2028. Le défenseur de 27 ans est né à Toronto et a évolué en NCAA pendant cinq saisons avant de rejoindre Kloten, puis Rapperswill, détaille la communication du HCA transmise mercredi. Le club ajoulot de National League annonce ainsi une troisième arrivée en deux jours. Mardi, les renforts du défenseur finlandais Tarmo Reunanen pour cette fin de saison et de l’attaquant suisse Nolan Diem pour la saison prochaine ont été dévoilés. /comm-jad-mmi


