Une bonne note finale pour le HC Ajoie

Les Vouivres l’ont emporté à Lausanne 3-2 après les tirs au but lundi soir en National League ...
Les Vouivres l’ont emporté à Lausanne 3-2 après les tirs au but lundi soir en National League à l’occasion de l’ultime ronde de la saison régulière. Cap désormais sur le play-out face à Ambri dès le 21 mars.

Le défenseur du HC Ajoie Yonas Berthoud lors de l'ultime journée de National League sur la glace de Lausanne (photo : KEYSTONE/Cyril Zingaro). Le défenseur du HC Ajoie Yonas Berthoud lors de l'ultime journée de National League sur la glace de Lausanne (photo : KEYSTONE/Cyril Zingaro).

Le spectacle d’avant-match du groupe jurassien Silver Dust a donné de l’élan au HC Ajoie. Il a su mettre un terme à sa série de sept défaites consécutives lundi soir dans le championnat de National League. La troupe de Greg Ireland est allée battre Lausanne 3-2 après les tirs au but à l’occasion de la dernière journée de la saison régulière, bien que privée de douze hommes annoncés blessés et avec seulement quatre étrangers sur la glace. Ce résultat ne change rien au classement des Vouivres qui terminent dernières de la hiérarchie pour la cinquième saison de suite. Il redonne toutefois de la confiance avant d’attaquer le play-out face à Ambri dès le 21 mars. Développement suit. /msc


 

