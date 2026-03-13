Jakob Stukel en renfort au HC Ajoie

Le meilleur buteur de Swiss League arrive dans le club jurassien en licence B pour les play-out ...
Jakob Stukel en renfort au HC Ajoie

Le meilleur buteur de Swiss League arrive dans le club jurassien en licence B pour les play-out. L’attaquant canado-slovène avait déjà rejoint le HCA l’an passé, sans disputer la moindre minute.

Un nouvel attaquant arrive au HC Ajoie avant les play-out. (Photo d'illustration : Georges Henz). Un nouvel attaquant arrive au HC Ajoie avant les play-out. (Photo d'illustration : Georges Henz).

Le HC Ajoie se renforce avant les play-out de National League. Le club jurassien de hockey sur glace a annoncé vendredi matin l’arrivée en licence B de Jakob Stukel. L'attaquant canado-slovène de 29 ans débarque en provenance de Bâle. Il est le meilleur buteur de la saison régulière de Swiss League, avec 33 buts marqués et 29 assists en 50 matches. Jakob Stukel était déjà venu en renfort en licence B l’an dernier pour les barrages face à Viège, mais il n’avait pas disputé la moindre minute. Le HCA indique que le joueur est à la disposition de l’entraîneur Greg Ireland dès ce vendredi. /comm-cra


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
