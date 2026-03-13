Le HC Ajoie se renforce avant les play-out de National League. Le club jurassien de hockey sur glace a annoncé vendredi matin l’arrivée en licence B de Jakob Stukel. L'attaquant canado-slovène de 29 ans débarque en provenance de Bâle. Il est le meilleur buteur de la saison régulière de Swiss League, avec 33 buts marqués et 29 assists en 50 matches. Jakob Stukel était déjà venu en renfort en licence B l’an dernier pour les barrages face à Viège, mais il n’avait pas disputé la moindre minute. Le HCA indique que le joueur est à la disposition de l’entraîneur Greg Ireland dès ce vendredi. /comm-cra
Jakob Stukel en renfort au HC Ajoie
Le meilleur buteur de Swiss League arrive dans le club jurassien en licence B pour les play-out ...
RFJ
Actualités suivantes
« Pour la Swiss League, il est minuit passé », prévient Urs Kessler
Hockey • Actualisé le 13.03.2026 - 04:33
Articles les plus lus
« Pour la Swiss League, il est minuit passé », prévient Urs Kessler
Hockey • Actualisé le 13.03.2026 - 04:33