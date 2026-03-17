Nouvelles plutôt rassurantes au HC Ajoie

Le HC Ajoie est entré dans une semaine capitale avec un certain soulagement. A quelques jours du début du play-out samedi à Ambri, plusieurs joueurs qui étaient dernièrement blessés ont retrouvé leur rang à l’entraînement.

Il y a une dizaine de jours, pour finir la saison régulière sur la glace de Lausanne, le HCA devait se passer de 12 joueurs annoncés blessés. Aujourd’hui, six d’entre eux semblent en mesure de tenir leur rang dès samedi, même si l’entraîneur Greg Ireland se veut prudent. En effet, le gardien Benjamin Conz, les défenseurs Anttoni Honka, Thomas Thiry et Valentin Pilet, ainsi que les attaquants Jonathan Hazen et Frédérik Gauthier patinent normalement à l’entrainement. Anttoni Honka porte toutefois un casque à visière intégrale après avoir été touché au visage. Le lutin finlandais Jerry Turkulainen participe quant à lui aux séances avec intensité, mais avec un maillot distinctif. En revanche, pas de trace de Jannik Fischer, de Kevin Bozon ni de Niklas Friman, toujours à l’infirmerie. Il est d’ores et déjà connu que l’attaquant Lilian Garessus et le gardien Noah Patenaude ne joueront plus de l’hiver. Quant au Français Pierre-Edouard Bellemare, il n’a pas participé à l’intégralité de la séance ce mardi. Sa situation doit être évaluée prochainement, selon l’entraîneur Greg Ireland.





Des doutes, mais des solutions

Malgré quelques couacs qui persistent, le coach canadien devrait donc avoir un peu plus de cordes à son arc que pendant la saison régulière. Toutefois, il est difficile pour lui d’établir des vérités et de travailler avec des certitudes, sachant que « des doutes demeurent » quant à la possibilité d’aligner certains éléments dès ce samedi. Avec les retours évoqués des blessés, celui d’Elvis Schläpfer (qui était prêté à Bâle) et l’arrivée de Jakob Stukel, plusieurs cartouches sont à disposition du staff. /mle