Un calendrier particulier pour le play-out du HC Ajoie

Un play-out qui pourrait s’étendre sur trois semaines. Le deuxième acte de la série entre les deux derniers du classement de National League de hockey sur glace se déroulera ce mardi soir à 20h à Porrentruy. Après sa défaite initiale contre Ambri, le HCA tentera d’égaliser dans ce play-out qui se joue au meilleur des sept matches. Une série agendée sur une longue durée. Deux rencontres sont au programme chaque semaine. Les deux équipes s’affrontent le samedi au Tessin et le mardi à Porrentruy. Un calendrier défini et validé par les clubs de l’élite du hockey suisse depuis le début de la saison. Une cadence qui permet d’éviter que la série se termine trop tôt par rapport aux play-off de Swiss League, selon des explications fournies par Willi Vögtlin, responsable calendrier de jeu au sein de la National League.

Une situation à double tranchant pour le HCA et son directeur administratif Kimo Bellmann. Les matches du mardi permettent de remplir facilement les zones « hospitality » de la Raiffeisen Arena. Il est en revanche plus compliqué de « faire venir les familles », regrette Kimo Bellmann. La comparaison peut facilement être faite avec le play-out de l’année dernière. Lors de l’acte II contre Lugano qui s’est tenu un lundi, 3636 spectateurs « jaune et noir » étaient au rendez-vous. Kimo Bellmann s’attend à une fréquentation similaire ce mardi soir à Porrentruy. « La cruelle réalité d’un match de play-out en semaine », selon le directeur administratif du HCA qui se dit toutefois satisfait d’avoir encore des rencontres à domicile puisque ce play-out fait partie d’une enveloppe bonus au budget du club. /fwo

