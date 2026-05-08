Jonathan Hazen : « Il s’est passé beaucoup de conneries dans le vestiaire »

Jonathan Hazen fait contre mauvaise fortune bon cœur. Trois jours après l’annonce de sa non-reconduction de contrat au HC Ajoie, le hockeyeur québécois a accordé un entretien à RFJ. Celui qui est arrivé il y a 11 ans dans le Jura ne cache pas sa déception : « J’ai toujours cru qu’on aurait pu s’entendre. (…) Après, on a clairement vu que je n’étais pas dans les plans. C’est juste triste de l’apprendre aussi tard », regrette l’ailier qui a marqué l’histoire du HCA. Il confie que les portes se sont fermées pour lui en Suisse et qu’il va avoir beaucoup de mal à trouver un point de chute dans notre pays. D’ailleurs, il n’a actuellement aucune proposition.
Jonathan Hazen et sa famille quitteront le Jura le 10 juin. Direction le Québec… un aller sans retour ? « Bonne question. Je ne sais pas », rétorque le père de famille dont l’avenir est indécis. Installé en Ajoie depuis près d’onze ans, le Québécois de 35 ans se réjouit de rallier ses terres d’origine mais avoue que le départ sera difficile : « Ce n’est pas facile de quitter. J’ai un gros lien ici », témoigne « Johnny » dont les enfants sont nés dans notre région. « Je me suis fait beaucoup de bons amis », ajoute-t-il, citant notamment ses coéquipiers de longue date. « Il s’est passé beaucoup de conneries dans le vestiaire », dit-il encore, hilare. « En Ligue B, on avait un groupe incroyable. C’était fou », conclut-il.
Entretien avec Jonathan Hazen
Tout vécu à Porrentruy
Arrivé en 2015 en provenance d’Italie, Jonathan Hazen a propulsé le HCA dans une nouvelle dimension. Avec la phalange ajoulote, il a remporté le titre de Ligue B en 2016, avant de rééditer pareil exploit en 2021, puis de fêter la promotion dans l’élite dans la foulée. Entre-temps, l’ailier a aussi contribué à la victoire en Coupe de Suisse en 2020. Quel chemin parcouru ! « Je suis vraiment chanceux. Je ne remercierai jamais assez Gary Sheehan et Vincent Léchenne », affirme le Québécois qui cite les deux hommes qui lui ont permis de découvrir le HCA et de vivre une carrière hors du commun. Jonathan Hazen ne s’en cache pas, il a aussi découvert une région attachante et une population reconnaissante : « Je lis beaucoup les beaux messages que je reçois », avoue-t-il, ému. Il l’affirme sans détour et sans aucun doute : le Jura restera dans son cœur… et « Johnny » restera aussi dans celui des supporters du HCA. /mle