Jonathan Hazen : « Il s’est passé beaucoup de conneries dans le vestiaire »

Jonathan Hazen fait contre mauvaise fortune bon cœur. Trois jours après l’annonce de sa non-reconduction de contrat au HC Ajoie, le hockeyeur québécois a accordé un entretien à RFJ. Celui qui est arrivé il y a 11 ans dans le Jura ne cache pas sa déception : « J’ai toujours cru qu’on aurait pu s’entendre. (…) Après, on a clairement vu que je n’étais pas dans les plans. C’est juste triste de l’apprendre aussi tard », regrette l’ailier qui a marqué l’histoire du HCA. Il confie que les portes se sont fermées pour lui en Suisse et qu’il va avoir beaucoup de mal à trouver un point de chute dans notre pays. D’ailleurs, il n’a actuellement aucune proposition.

Jonathan Hazen et sa famille quitteront le Jura le 10 juin. Direction le Québec… un aller sans retour ? « Bonne question. Je ne sais pas », rétorque le père de famille dont l’avenir est indécis. Installé en Ajoie depuis près d’onze ans, le Québécois de 35 ans se réjouit de rallier ses terres d’origine mais avoue que le départ sera difficile : « Ce n’est pas facile de quitter. J’ai un gros lien ici », témoigne « Johnny » dont les enfants sont nés dans notre région. « Je me suis fait beaucoup de bons amis », ajoute-t-il, citant notamment ses coéquipiers de longue date. « Il s’est passé beaucoup de conneries dans le vestiaire », dit-il encore, hilare. « En Ligue B, on avait un groupe incroyable. C’était fou », conclut-il.