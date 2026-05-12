Fraîcheur et sueur au HC Ajoie

Ce n’est pas la période préférée des joueurs du HC Ajoie mais c’est celle qui conditionne le travail sur la glace. Les hockeyeurs jurassiens ont entamé la préparation estivale depuis un peu plus de deux semaines sous les ordres de Charline Stäheli qui a remplacé au pied levé Thomas Mourioux. Les piliers du vestiaire n’échappent pas à cette période, pas plus que les jeunes éléments qui viennent de rejoindre les vestiaires de la première équipe du HCA.

Ces quelques semaines de renforcement, prévention, d’endurance ou encore de réactivité servent aussi à tisser les premiers liens entre les anciens joueurs et les nouveaux arrivés. Elle est aussi utile pour mêler les générations et créer un vrai esprit d’équipe : « Je mets un point d’honneur à mélanger les groupes pour que tout le monde se rencontre », note la préparatrice physique vadaise de 28 ans qui ajoute que « l’ambiance est bonne ». Fraîchement arrivés sur les bancs de l’équipe fanion du HCA, les jeunes Jurassiens Noé Tarchini, Lorin Froidevaux et Titouan Girardin savourent leurs premiers instants de hockeyeurs professionnels : « On est très fiers », sourient-ils de concert, à l’épreuve de leur première interview pour RFJ. Tous trois ne se satisfont pas de pouvoir vivre du hockey. Ce qu’ils veulent avant tout, c’est être sur la glace mi-septembre face aux meilleurs joueurs du pays : « Je vais me battre pour ça », note Noé Tarchini, imité par Titouan Girardin et Lorin Froidevaux qui note toutefois que « les places seront chères. » Pour parvenir à leurs objectifs, les jeunes Ajoulots savent que les prochaines semaines seront capitales : « On doit travailler très fort en préparation, prendre de la masse », note Lorin Froidevaux. Titouan Girardin se réjouit de pouvoir comparer ses performances avec celles de joueurs confirmés : « Ça fait du bien d’être avec des plus anciens. (…) On peut voir à quel niveau ils sont, quel poids ils arrivent à soulever et essayer de s’en approcher, voire les dépasser », note le jeune attaquant. Souriants et attachants, les trois hommes s’entendent comme larrons en foire et semblent avoir trouvé un environnement propice à la Raiffeisen Arena.