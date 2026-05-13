Bastien Pouilly signe au HCC

Le HCC signe Bastien Pouilly pour la saison prochaine. Le défenseur qui a effectué toute sa carrière au HC Ajoie rejoindra les Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace, pour la saison 2026-2027. Le HC La Chaux-de-Fonds l'a annoncé ce mercredi. Le Jurassien de 29 ans avait déjà joué avec les Abeilles lors de la fin de l'exercice 2023-2024 et avait contribué au deuxième titre de Swiss League du club. « C’est un défenseur physique, capable d’amener de l’intensité sur chaque présence », explique le directeur sportif Loïc Burkhalter dans le communiqué. /comm-crb