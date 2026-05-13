Kristian Tanus est champion de Finlande

Le futur attaquant du HC Ajoie a remporté ce mercredi le championnat finlandais avec son équipe ...
Kristian Tanus est champion de Finlande

Le futur attaquant du HC Ajoie a remporté ce mercredi le championnat finlandais avec son équipe de Tappara Tempere. 

 Kristian Tanus débarquera au HC Ajoie avec le titre de champion de Finlande. L'équipe où évolue le futur attaquant du club jurassien de National League de hockey sur glace a remporté le championnat finlandais mercredi soir. Tappara Tempere a battu Kookoo 2-1 lors du 7e acte, décisif, de la finale des play-off du championnat finlandais. Il s'agit du 21e titre de l'histoire d'un club que Tanus, 25 ans, n'a jamais quitté avant de prendre la direction du Jura. Cette saison, il a inscrit dix points durant les play-off et 59 points en 54 matches de championnat régulier. Tappara Tempere est dirigé depuis trois saisons par le Suédois Rikard Grönborg, ancien coach des ZSC Lions, qui est en fin de contrat... /clo


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