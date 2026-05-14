Ville Peltonen prend les commandes du HC Ajoie

Le club jurassien de National League de hockey sur glace lance une nouvelle ère. Il a communiqué ...
Ville Peltonen prend les commandes du HC Ajoie

Le club jurassien de National League de hockey sur glace lance une nouvelle ère. Il a communiqué ce jeudi le nom de son nouvel entraîneur finlandais et annonce plusieurs changements au sein du staff technique.

Le HC Ajoie veut relancer une nouvelle ère. (Photo d'illustration : Georges Henz). Le HC Ajoie veut relancer une nouvelle ère. (Photo d'illustration : Georges Henz).

Le nouvel entraineur du HC Ajoie est connu. Le club de National League de hockey sur glace a indiqué ce matin que Ville Peltonen allait prendre les commandes de l’équipe. Le nom du Finlandais est bien connu dans notre région. En tant que coach, il a notamment mené Lausanne en demi-finale des play-off pour la première fois de leur histoire. L’année dernière, Ville Peltonen a officié derrière la bande de Genève et a terminé la saison régulière au troisième rang.

Le HC Ajoie annonce également plusieurs arrivées au sein du staff technique dans son communiqué. Il indique aussi que Matteo Romanenghi et Marco Pedretti, encore sous contrat, ne feront plus partie de l’aventure « jaune et noir ».

Développement suit. /comm-fwo


 

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